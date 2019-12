Armée sénégalaise: le Cemga Cheikh Gueye annonce la réception de nouveaux matériels d'une valeur de 3 milliards

Bonne nouvelle pour l’Armée du Sénégal. Elle sera bientôt dotée de nouveaux matériels d’une valeur estimée à trois (3) milliards de F CFA. De nouvelles tenues de combat et des armes. Le Chef d’Etat major général des armées l'a annoncé au cours de sa tournée dans les camps de Némanding à Toubacouta et Simou Djimik à Kaolack.



« Les unités de la zone militaire numéro 3, continuent de prendre une part importante dans les engagements en opérations extérieure et intérieure avec beaucoup de professionnalisme. Le bataillon du travail de GMI poursuit ses missions de formation et de combat avec beaucoup de professionnalisme. Cette unité verra bientôt l’acquisition de matériels neufs pour une valeur de trois (3) milliards. Ce qui permettra d’accroître significativement les capacités de ce bataillon », a déclaré le Général Cheikh Gueye qui s’est adressé à ses troupes.



Parlant de l’amélioration du cadre de vie, et des conditions militaires, le Général a souligné que des efforts considérables ont été faits. « Nous allons tout faire afin de mettre les militaires et leurs familles dans des conditions meilleures. Ainsi, le programme de renouvellement des armes se poursuivra pour, à terme doter toutes les unités des armées d’armes modernes. De nouvelles tenues de combat beaucoup plus adaptées avec une coupe plus jolie, seront bientôt généralisées dans les unités. Il en est de même que l’effectivité d’ici avril 2020 du changement de tenues au niveau de l’Armée de terre », livre sud fm.