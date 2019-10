Armée sénégalaise : les 17 militaires radiés réclament justice, une plainte déposée devant la Cour suprême

Les militaires radiés de l’armée sénégalaise, accusés d’avoir usé des voies de contournement pour s’inscrire au concours des Douanes en 2018, réclament toujours justice. Au nombre de 17, ils annoncent une plainte auprès de la Cour suprême après que toutes les voies de recours ont été épuisées.



En conférence de presse ce mercredi, ils dénoncent le fait qu’ils n’ont pas perçu leur salaire depuis un (1) an. L’un des porte-paroles, Moussa Laye Dia, est convaincu que l’armée était dans une politique de restriction et a voulu faire d’eux des agneaux du sacrifice.



« C’est difficile à comprendre puisque pour que tu puisses être candidat au concours, il faudra que tu règles quelques dossiers au niveau de l’administration de l’armée, des dossiers qui vont être cachetés par le chef de corps. Je pense que l’armée était dans une politique de restriction des éléments pour qu’ils ne puissent pas continuer à faire le concours, mais est-ce que cette restriction-là, elle est légale ? C’est là; la question parce qu’il y a une loi qui les permet de faire un concours », fulmine-t-il.



Dia de poursuivre : « Au niveau de la Douane, on a reçu aucune notification. C’est suite à une correspondance que le général des Forces armées a écrit que la Douane a suggéré que nous ayons faire de la médiation pour pouvoir remédié à cette situation ».



Venue représenter la Ligue Sénégalaise des Droits Humains (LSDH), Awa Guèye annonce une plainte déposée à la Cour suprême pour l’annulation de la décision.