Arrestation Ousmane Kabiline Diatta: beaucoup d'incongruités dans les déclarations des autorités, Sonko ciblé

Autre incohérence dans cette affaire de l'arrestation de Ousmane Kabiline Diatta et qui vient du nouveau procureur de la République en remplacement du « très critiqué » Bassirou Gueye.



Selon Amady Diouf, « Ousmane Kabiline Diatta, haut responsable du MFDC, considéré par les forces de défense et de sécurité comme le second et le bras armé d’une aile dure de la rébellion dirigée par Paul Aloukassine Bassène a été bel et bien arrêté, gardé en vue, puis déféré, « alors qu’il s’apprêtait à venir à Dakar, assister, selon les sources numériques, à la manifestation du 08 juin 2022 ». Ce qui signifie que le supposé rebelle n'a pas été arrêté à Dakar.



Arrêté et déféré au parquet, le mandat de dépôt est requis contre Ousmane Kabilline Diatta et une information judicaire ouverte. Les autres membres du groupe qui ont réussi à passer entre les mailles du filet, sont activement recherchés a confié le procureur qui ménagerait aucun effort pour mettre la main à tous ceux qui sont mêlés à la présence à Dakar de ces maquisards.



« D’autres éléments du MFDC, avaient dans les mêmes circonstances, fait cap sur Dakar où ils devaient se joindre au mis en cause et participer ensemble à ladite manifestation avec l’idée bien manifestée dans les échanges de profiter de toute opportunité pour s’adonner à des opérations de pillage, de destruction et d’atteintes contre l’intégrité physique de personnes vraisemblablement innocentes », a t-il annoncé.



Quid de la version du mis en cause sur son intention de prendre part à la manifestation organisée par Yewwi Askan Wi ? Le Procureur informe « il (Ousmane Kabiline Diatta) a été très évolutif dans ses explications évoquant d’abord le besoin d’acheter un mouton qui l’a conduit d’abord à Kaolack puis à Dakar en passant par Mbour, mais paradoxalement, il aurait soutenu auprès de son logeur qu’il était de passage principalement à Dakar pour acheter des chaussures pour ses frères ».



Des explications balayées par le procureur Amady Diouf qui pense que « ces moyens de défense pour le moins puériles sont d’autant plus fragiles qu’ils n’ont été confortés par aucun élément de la procédure dans la mesure où la personne citée censée lui vendre le mouton a pris la poudre d’escampette dès l’arrestation du mis en cause ».