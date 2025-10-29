Arrestation à la RFM : le technicien Abdou Thiam libéré

Abdou Thiam, technicien à la Radio Futurs Médias (RFM), a été remis en liberté ce mercredi après avoir été arrêté en même temps que le journaliste Babacar Fall, directeur de la rédaction de la station. Selon les informations parvenues à PressAfrik, « les forces de l’ordre lui ont enjoint de supprimer les images enregistrées lors de l’arrestation de son collègue. »Cette intervention des policiers, au nombre de huit d’après plusieurs témoins présents sur les lieux, est survenue après la diffusion d’un entretien avec Madiambal Diagne, ancien directeur du groupe Avenir Communication, actuellement sous le coup d’un mandat d’arrêt international pour des faits présumés de blanchiment d’argent.L’arrestation de Babacar Fall intervient moins de vingt-quatre heures après celle de Maïmouna Ndour Faye, directrice générale de la 7TV, également interpellée à la suite d’une émission prévue avec Madiambal Diagne le mardi soir. Ces interpellations successives de journalistes suscitent de vives réactions dans le milieu médiatique, plusieurs acteurs y voyant « une atteinte à la liberté de la presse et au droit du public à l’information. »