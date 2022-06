Arrestation d'un "rebelle" à Dakar : Cheikh Tidiane Dieye rejette et condamne la sortie du Procureur

Cheikh Tidiane Dieye, leader du mouvement de "Avenir Senegaal Bi Nu Bëgg" a fait face à la presse pour dire au Président Macky Sall et au Procureur de la République qu’il rejette et condamne de la manière la plus «ferme» le procédé utilisé hier consistant à dire, ou faire comprendre aux Sénégalais qu’il y aurait des rebelles casamançais qui seraient entrés à Dakar.



« Pour vous donner des actes concrets de ce qui est en train de poser comme actes pour un 3e mandat, Macky Sall nous ramène quelque chose d’inacceptable. Je voudrais lui dire à lui et au Procureur de la République que je rejette et condamne de la manière la plus ferme le procédé utilisé hier consistant à dire ou à faire croire ou faire comprendre aux Sénégalais qu’il y aurait des rebelles casamançais qui seraient entrés à Dakar, qui auraient préparés je ne sais quoi, toute sorte de chose contre le peuple sénégalais et qu’ils se prépareraient eux à le mettre sur le dos de l’opposition ou d’un opposant ou d’autres opposants », a interpellé Dr Cheikh Tidiane Dieye.



M. Dieye de préciser : « Puis ce que moi-même qui vous parle, je suis de la Casamance. C’est ça le Sénégal, ce que beaucoup d’autres ignorent. Je m’appelle Cheikh Tidiane Dièye originaire du Guandjol et petit-fils de Madji Penda Dièye. Mais je suis né à Ziguinchor à Alouar. J’ai vécu cette rébellion dans ma chaire (…). Pendant 40 ans, ce que l’on appelle les rebelles n’ont jamais pu contrôler un m2 de terre sénégalaise sans que ça soit connu par nos forces de défense et de sécurité. Notre vaillante armée aurait pu éradiquer cette chose depuis très longtemps. C’est pour des raisons politiques quelques fois politiciennes qu’on a toujours trouvé les moyens de laisser comme ça. Et ce n’est pas qu’aujourd’hui que cette rébellion est réduite à sa plus simple expression qu’elle n’a plus aucun moyen, qu’elle finira par déployer comme par hasard pour venir conquérir notre capitale, il faut être sérieux ».



Poursuivant ses propos, il ajoute : « Nous pouvons être dans l’adversité, mais nous n’avons pas le droit de détruire ce pays. Et si ce pays brûle, c’est le Président Macky Sall qui l’aura fait. Qui peut me taxer de rebelle, qui peut taxer tous les Diédhiou, les Sagnan, les Dièye, Diallo, Barry, Sonko, Fofana de rebelle ? S’ils insistent, ils créeront une situation qu’ils ne pourront jamais réduire. Peut-être l’ambition de Macky Sall, c’est de créer le KO dans ce pays. Je voudrais appeler nos marabouts, nos forces de défense et de sécurité, plus encore les 17 millions de Sénégalais que nous sommes les derniers remparts. Nous ne devons pas laisser Macky Sall avec son Procureur détruire ce pays qui nous appartient tous. Parce que ce qu’il a dit hier, est d’une gravité inuit. Je voudrais attirer l’attention du Président Macky Sall, il lui reste une dernière chance pour léguer le Sénégal à la prochaine génération et inscrire son nom sur les registres d’or de la postérité. S’il ne le fait pas, il n’a aucune chance de s’en sortir lui-même. Parce que tous les Présidents qui se sont opposé à leur peuple ont fini comme tous les autres ont fini ».



Selon Cheikh Tidiane Dieye pour la sécurité du Sénégal, il est temps que Macky Sall lève le pied. « En mars 2021, ils nous avaient annoncé ici qu’il y avait des rebelles, et même des terroristes. Quel est le Sénégalais qui avait vu un terroriste en mars 2021 ici. Où est-ce qu’ils avaient été appréhendés. Dans quel tribunal ils avaient été jugés. C’était une communication politique. Il arrive un moment où cette communication devient dangereuse. Ils n’ont pas le droit de nous ramener 40 ans en arrière », a-t-il rappelé.



Notre pays est aujourd’hui dirigé par un pouvoir décadent.



Le leader du parti ‘’Avenir Senegaal Bi Nu Bëgg’’ soutient que le sénégal est aujourd’hui dirigé par un pouvoir décadent. Parce que c’est un pouvoir à bout de souffle. « (…) Notre pays est aujourd’hui dirigé par un pouvoir décadent. Parce que c’est un pouvoir à bout de souffle. Le régime actuel a atteint toutes les limites imaginables en termes de gouvernance, au plan politique, au plan juridique, au plan économique, au plan social et sociologique dans l’ensemble de toutes ces questions, nous faisons face à un pouvoir qui n’a aucune solution et pire qui n’a même plus l’initiative de l’action », a déclaré Dr Dièye.



Quand un pouvoir arrive à ces extrémités, il devient nerveux et dangereux pour son peuple ».



A en croire Cheikh Tidiane Dieye, le pouvoir n’a plus les leviers de la gouvernance. « Nous avons un pouvoir qui réagit plus qu’il n’agit, parce qu’il n’a plus les leviers de la gouvernance au niveau de notre pays. Et quand un pouvoir arrive à ces extrémités, il devient nerveux et dangereux pour son peuple. Ce pouvoir est tombé dans des errements parce que piéger dans sa propre turpitude, propre piège ou manipulation. Comme ils n’ont plus d’issue, ils n’ont plus maintenant que l’invention ou la construction de choses factrice pour se tirer d’affaire. Les acquis que nous avons réussis ces dernières années son en train d’être remis en question. Et la camisole démocratique tricotée difficilement par l’ensemble du peuple et les acteurs de la société civil, politique et autres est aujourd’hui en train d’être détricoté ».