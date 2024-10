Arrestation de Bougane : la coalition Samm Sa Kaddu vilipende le régime

Dans un communiqué en date de ce dimanche 20, la Coalition Samm Sa Kaddu dit "profondément indigné du mépris flagrant affiché par le régime actuel face aux souffrances endurées par les populations sinistrées le long de l'affluent du fleuve Sénégal". La coalition qui avait, selon leurs dires, formé "un convoi humanitaire" pour apporter de l'aide urgente aux populations sinistrées de Bakel dénonce la réaction "trop peu trop tard des autorités". En plus, de ce fait elle a condamné le bocage dont a été victime leur caravane qui a conduit à l'arrestation de Bougane Guèye Dani. Une arrestation qu'ils ont jugé musclée et scandaleuse.



"Nous dénonçons avec la plus grande fermeté, cette atteinte grave aux libertés individuelles et collectives, en particulier celle de circuler librement sur l’ensemble du territoire sénégalais", ont exprimé les amis et camarades de Bougane Guèye Dani.



Aujourd'hui, la Coalition a exigé "la libération immédiate et sans condition de Bougane Guèye Dani". Par cette occasion, Samm Sa Kaddu a alerté l'opinion nationale et internationale sur "la multiplication des violations des libertés fondamentales par un régime qui instrumentalise les pouvoirs régaliens de l’État pour régler des comptes politiques, au mépris des principes démocratiques".



"Nous appelons le régime à la sérénité et au respect de la loi. Il est grand temps qu’il se concentre plutôt sur les véritables préoccupations des populations, écrasées par la cherté de la vie et une situation économique calamiteuse", ont souligné les membres de la Coalition. Qui, profitant de cette tribune ont appelé à la poursuite du combat.