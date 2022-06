Arrestation de Cheikh Bara Dolly: l’inter coalition YAW-Wallu évoque le cas Amath Suzanne Camara et parle de deux poids deux mesures

Le député Cheikh Abdou Bara Dolly a été placé ce vendredi sous mandat de dépôt pour offense au président de la République. L’inter coalition Yewwi Askan Wi - Wallu à laquelle il appartient a dénoncé un deux poids deux mesures en évoquant le cas du responsable de l’APR, Amath Suzanne Camara qui a appelé publiquement à tuer Ousmane Sonko.



« La Grande coalition Wallu Sénégal s’interroge sur la prompte attitude de la justice à opérer des arrestations arbitraires à l’encontre d'opposants tout en laissant libre Monsieur Ameth Suzane Camara, membre de l’Apr, dont les propos d’appel au meurtre d’opposants sont explicites et très graves », lit-on dans un communiqué parvenu à PressAfrik



La Grande Coalition Wallu Sénégal marque toutefois son total désaccord quant à tout propos indécent , menaces et insultes d’où qu’ils puissent venir.



Elle appelle à la raison tous les acteurs politiques. « Ces dérives verbales ne font qu’inhiber la vraie question de l’organisation d’élections législatives transparentes et équitables, dans la paix et la stabilité , et qui, in fine, pousseront le régime finissant de BBY à la cohabitation », alerte Wallu. Avant de demander « la libération immédiate de l’Honorable député et l’arrêt de toutes les poursuite ».