Arrestation de Guy Marius Sagna et Cie: le FRN dénonce « les répressions, l’arbitraire, l’injustice et les obstacles à la libre expression »

Réunie au siège de Bokk Gis Gis pour échanger sur sa mission et ses actions, la commission Sociale du Front de résistance Nationale (FRN) s’est prononcée sur les luttes sociales qui sont menées actuellement contre les politiques du Président Macky Sall, notamment l’arrestation de Guy Marius Sagna et compagnie.



La Commission sociale du FRN dénonce « les répressions contre les manifestations, l’arbitraire, l’injustice et les obstacles à la libre expression », lit-on dans une note de déclaration parvenu à PressafriK, signée par Bouba Diop, et les deux coordonnateurs Pr Malick Ndiaye et Moctar Sourang



Poursuivant dans cette logique de soutien, la « Commission engage les leaders et les populations à soutenir la manifestation du 13 Décembre contre la vie chère, l’injustice, la corruption ». Et invite également « les leaders à intensifier les campagnes d’information auprès des populations sur la situation réelle du pays et les objectifs du Front », conclut-elle.