Arrestation de fonctionnaires "véreux" en Ouganda

Quatre personnes travaillant à la primature ont été arrêtées par la cellule anti-corruption à Kampala.



Le président Yoweri Museveni a donné à l'Unité anti-corruption les pouvoirs d'enquêter sur toute corruption dans la gestion des fonds et de la logistique destinés à la réponse à la pandémie.



Les quatre personnes ont été accusées d'avoir gonflé les prix d'achat des denrées alimentaires d'urgence destinées aux familles vulnérables.



Elles auraient selon l'acte d'accusation, bafoué les procédures de passation des marchés en rejetant les offres de prix plus bas des fournisseurs de haricots et de farine de maïs.



Parmi ces fonctionnaires figure le secrétaire permanent, le technocrate le plus haut placé au sein du ministère.



Samedi dernier, le gouvernement a lancé une initiative de distribution alimentaire ciblant 1,4 million de citadins dans la capitale Kampala et les districts voisins.



Une mesure prise pour aider les communautés les plus vulnérables à faire face aux restrictions mises en place pour contrôler la propagation de la pandémie du COVID-19.



La nourriture est distribuée de porte-à-porte pour éviter les rassemblements.