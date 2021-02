Arrestation des Pro-Sonko à Dakar: un « déficient mental » parmi les manifestants envoyés en prison

L’un des manifestants arrêtés lundi 8 février dernier, lors des manifestations de soutien au leader de Pastef Les patriotes, Ousmane Sonko, est un « déficient mental ». Il s’agit d’Ousseynou Dia, pensionnaire à la prison de Cap Manuel.



Sa mère, Daba Fall confirme l’information avancée par les populations de Keur Momar Dia, à Bandégne, dans le département de Kébémer. « Je suis persuadée que mon fils, Ousseynou Dia, a été au mauvais endroit, au mauvais moment. Il ne sait rien de la politique. Je suis sûre et certaine qu’il ne connaît même pas Ousmane Sonko », a-t-elle déclaré dans les colonnes L'Observateur.



Elle a ajouté : «Tous mes parents et entourage savent qu’il ne jouit pas de toutes ses facultés mentales. Il est tombé malade en 2009, lorsqu’il tentait d’aller en Espagne via la mer. Les images terrifiantes qu’il a vues lors du voyage l’ont traumatisé, la pirogue de fortune à bord de laquelle il voyageait a chaviré en pleine mer. Il a été secouru au Maroc ».



Interrogée sur la présence du mis en cause à Dakar, la dame de répondre qu’ : « au milieu de l’année 2020, il a attendu que son jeune frère qui veillait sur lui, s’absente de la maison pour s’éclipser. Depuis cette date, nous étions à sa recherche. Sa présence nous a été signalée à Dakar, mais nous n’avons pas réussi à le localise. (…) »