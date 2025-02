Arrêt des activités de l'USAID : le collectif des organisations de la société civile alerte sur les répercussions en Casamance

La récente décision du gouvernement américain d’arrêter les activités de l'USAID (Agence des États-Unis pour le développement international) suscite une vive inquiétude au sein des communautés bénéficiaires des programmes de cette organisation, particulièrement en Casamance. Le Collectif des organisations sous-régionales de la société civile a lancé un cri d’alarme, soulignant que cette mesure risque d'avoir des conséquences graves, tant sur la cohésion sociale que sur la relance des activités socio-économiques dans la région.





L’USAID a été un partenaire clé dans de nombreux projets de développement en Casamance, particulièrement dans les domaines de la construction de la paix et de la réconciliation sociale. En effet, l’agence américaine a soutenu des initiatives essentielles visant à améliorer la vie des communautés locales, promouvoir l'unité et faciliter la réintégration des ex-combattants. Aujourd'hui, avec l'arrêt de ces programmes, de nombreuses communautés se retrouvent plongées dans le désarroi.



L'impact le plus notable concerne la cohésion sociale fragile dans cette région du sud du Sénégal, marquée par des décennies de conflit. Les efforts visant à renforcer les liens entre les différentes communautés, et particulièrement entre les partisans du Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance (MFDC), se trouvent aujourd'hui menacés par cette décision. Le risque est grand que la situation retourne à un statu quo, compromettant ainsi les progrès réalisés jusqu’ici.



Pour Lamine Coly, un interlocuteur politique majeur de la région et acteur de paix, l'impact de cette décision est particulièrement dramatique. "C’est la panique au sein des communautés. C’est vraiment une désolation pour moi, en tant qu’acteur de paix. Quand j’ai entendu la nouvelle, je n’ai pas dormi toute la nuit", a-t-il confié au correspondant de la Radio Futurs Médias (RFM).



L'USAID avait joué un rôle prépondérant dans le processus de dépôt des armes des membres du MFDC. Selon Lamine Coly, cet arrêt brutal des activités de l'agence américaine "refroidit" toutes les initiatives en cours pour renforcer la paix. "C'est une situation qui bloque tout le processus de réunification des ailes politiques et armées du MFDC", a-t-il expliqué, ajoutant que la désillusion au sein des populations est palpable.