Arrêté en Ethiopie, le Libano-Gabonais Hassan Jaber relâché une semaine après

Les autorités gabonaises ont oeuvré à la libération d'Hassan Jaber, retenu pendant une semaine après son arrestation à Addis-Abeba, en Éthiopie, le 7 septembre dernier. Ressortissant d'origine libanaise, l'homme d'affaire voyageait avec son passeport gabonais.



« Nous avons demandé à notre ambassadeur à Addis-Abeba de faire jouer la protection consulaire due à tout citoyen gabonais, raconte Alain Claude Bilie By Nze, le ministre gabonais des Affaires étrangères. Cela a été fait et ce monsieur est rentré à Libreville. Nous allons nous-mêmes mener une enquête pour savoir ce qui lui est reproché exactement. Pour l'instant, aucun dossier comportant des éléments de preuves le mettant en cause n'est parvenu aux autorités gabonaises ».



Selon des sites d’informations israéliens, Hassan Jaber avait été arrêté en raison de « ses liens avec le Hezbollah ». Des allégations que dément son frère Imad Jaber, président de la communauté libanaise au Gabon. « D'après les informations que l'on a pu obtenir de lui, ce sont les agents du Mossad [services secrets israéliens] qui l'ont interrogé, affirme-t-il. Ce qui est sûr et certain, c'est que si mon frère avait des relations ou bien finançait le Hezbollah, je ne pense pas que le Hezbollah allait le laisser voyager et les agents qui l'ont interrogé n'allaient pas le laisser partir ».



Il y a deux ans, Kassem Tajeddine, un Libano-Congolais, avait, lui, été arrêté au Maroc. Accusé d'avoir financé le Hezbollah, il avait ensuite été extradé aux Etats-Unis.