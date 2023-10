Arrêté par la Dic, El Haj Serigne Tacko Mbaké Seck accusé d’abus de confiance portant préjudice à la Mutuelle des Douanes

Manager de la « Elite societe industrial farming» et administrateur de «Jump agence de vacances », El Hadji Serigne Tacko Mbacké Seck a été arrêté par la Dic pour abus de confiance portant sur un préjudice de 89.613.285 Fcfa au préjudice de la Mutuelle des

Douanes. D'après les éléments du dossier, le mis en cause avait contracté avec la Mutuelle d'une pour l'organisation colonie de vacances pour les enfants des douaniers à Dubai.



Le contrat avait fixé un certain nombre de prestations à exécuter par le promoteur, moyennant le paiement de la somme de 235.148.437 Fcfa que ce dernier a encaissée intégralement. Toutefois, contrairement à ses engagements, El Hadji Serigne Tacko Mbacké Seck n'a exécuté qu'une partie du contrat, abandonnant ainsi les colons; ce qui a poussé la Mutuelle à débourser de l'argent. Pour répondre à la question des enquêteurs de savoir l'usage ce qu'il a fait de l'argent encaissé dans le cadre de cette affaire, le mis en cause a reconnu avoir utilisé à des fins personnelles un montant de 35.000.000 Fcfa qu'il avait déjà considéré comme son bénéfice, déclare le journal Libération.



D’après la source, il a utilisé 13.000.000 Fcfa, dit-il, pour payer des taxes supplémentaires sur les billets et 50.000.000 Fcfa pour les pénalités. Le reste aurait été utilisé pour payer des avances au niveau des hôtels. En raison des contradictions notées dans les déclarations respectives de la partie plaignante et du mis en cause, une confrontation a été organisée à l'issue de laquelle El Hadji Serigne Tacko Mbacké Seck a déclaré que bien que ne disposant pas de documents justificatifs des dépenses, il reste persuadé que le préjudice qu'il a causé à ses clients varie entre 31.000.000 et 40.000.000 Fcfa qu'il se dit prêt à rembourser.