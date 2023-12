Arriérés de salaire de Aliou Cissé et ses adjoints : Mbaye Jacques Diop, conseiller en com' au ministère des sports dément et apporte des précisions

Quelques heures après l’annonce faite par Dialang Sports, le site du Journaliste Bacary Cissé, concernant les arriérés de salaire du sélectionneur des « Lions » Aliou Cissé et de ses adjoints, Mbaye Jacques Diop, Conseiller technique en communication au ministère des Sports, a démenti l’information. Selon lui, cette « information est fausse ». Il informe avoir discuté avec le « DAGE qui lui a confirmé le paiement de tous les salaires ».



Le chargé de la communication au ministère des Sports renseigne que le « DAGE va lui remettre toutes les quittances de paiement du Trésor public des salaires d'Aliou Cissé, de Régis Bogard et Tony Sylva qui ont été revalorisés, sans compter la prime de signature ».



Mbaye Jacques Diop indique que toutes les informations seront mises à la disposition de l'opinion pour mettre fin à cette « fausse information » qui selon lui, n'est rien d'autre que « mensonge et pure imagination de l'auteur ».



D’ailleurs, il informe que les « salaires d'Aliou Cissé et de ses adjoints ont été tous payés enjambant même la CAN Côte d'Ivoire 2024 ».