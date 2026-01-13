Présidentielle en Ouganda: le président omnipotent, l’opposant numéro un et l’ex-rival déchu

Toujours en poste 40 ans plus tard, il défend un bilan de stabilité et de réformes économiques ayant redressé le pays. Son slogan de campagne : « Protecting the gains », « protéger les acquis », là où ses opposants dénoncent la concentration du pouvoir et la répression des voix critiques.



Les questions sur sa succession se sont multipliées ces dernières années, au fil de l’ascension au sein de l’appareil militaire de son fils aîné, le controversé général et chef d’état-major de l’armée Muhoozi Kainerugaba. Mais elles sont remises à plus tard, car c'est bien un nouveau quinquennat que compte obtenir Yoweri Museveni.



Bobi Wine, de « président du ghetto » à opposant numéro un

Ancienne star du reggae devenue figure de l’opposition, âgé de 43 ans, il est l’un des plus jeunes candidats et promet un « nouvel Ouganda ». Une candidature portée par une jeunesse avide de changement.



Casque de protection sur la tête, gilet pare-balles, et drapeau ougandais à la main : c’est l’une des images que l’on retiendra de lui, pendant cette campagne, en écho au message qu’il martèle lors de ses meetings : « Vaincre la peur pour vaincre Museveni. »



Bobi Wine est né et a grandi dans le bidonville de Kamwokya, l’un des quartiers les plus pauvres de Kampala, entre débrouille et violence policière. Il se fait d’abord connaître comme chanteur avec des tubes mêlant reggae et afrobeat, avec déjà des paroles engagées. Il y dénonce la corruption et l’injustice, crée un groupe baptisé Ghetto Republic, et s’impose comme le porte-voix d’une jeunesse urbaine qui s’estime délaissée. Son surnom est trouvé : le « président du ghetto ».