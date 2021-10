Arsenal recrute un enfant de 4 ans, l'humiliation de l'AS Roma fait scandale en Italie

Arsenal recrute un enfant de 4 ans !

Non, votre ordinateur ou téléphone portable ne déconne pas. Non, il n'y a pas de faute de frappe. Vous avez bien lu. Arsenal a fait signer hier, à un gamin de 4 ans, un pré-contrat afin de venir jouer au sein de sa pré-academy de football. Zayn Ali Salman, âgé donc de 4 ans, va désormais porter la tunique des Gunners après que son père a conclu un accord avec les dirigeants du club londonien pour qu'il vienne jouer au sein du club anglais. L'anecdote ne fait pas rire du tout Mundo Deportivo, qui placarde cela en une de son édition du jour ce matin. Le record de précocité sur la détection de talents est explosé cette fois et l'on touche au ridicule du football business et de la surévaluation des jeunes prodiges.



La Roma humiliée, la presse scandalisée

Non, votre ordinateur ou téléphone portable ne déconne pas. Non, il n'y a pas de faute de frappe. Vous avez bien lu. L'AS Roma a bien été humilié hier par le modeste club norvégien, le FK Bodø/Glimt, 1-6 lors de la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence, la 3e compétition européenne créée cette saison par l'UEFA. Une claque qui fait bien sûr les gros titres en Italie, surtout que les Romains sont entraînés par un certain José Mourinho depuis le début de l'exercice 2021-22. Il Romanista se sent «trahi» ce matin, pendant que Tuttosport parle de «désastre» et que le Corriere dello Sport se pose des questions sur cette équipe «cauchemardesque». Le Special One a du pain sur la planche.



Le Bayern en état d'alerte

Le Bayern Munich a communiqué hier sur le test positif à la Covid-19 de son entraîneur, Julian Nagelsmann, victime d'un malaise mercredi soir avant la rencontre contre Benfica en Ligue des Champions. Malgré sa couverture vaccinale complète, le technicien allemand a tout de même été testé positif et Bild ce matin se pose des questions sur les prémices d'un cluster à Munich. En effet, selon le média, 5 stars de l'effectif, dont les noms n'ont pas fuité, ne sont toujours pas vaccinées contre la Covid-19. Ce qui fait peser un risque sur les joueurs et le club alors que se profile un gros calendrier jusqu'à Noël. Pour limiter les risques, Nagelsmann a été rapatrié à Munich en avion privé depuis Lisbonne.