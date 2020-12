Arsenal tente tout pour se débarrasser de Mesut Özil

Ce dimanche, The Telegraph expliquait que la situation était explosive dans le vestiaire à cause de la situation de Mesut Özil. En effet, l'international allemand n'a plus joué depuis mars et n'a pas été inscrit par Arsenal sur ses listes pour jouer la Premier League et la Ligue Europa. Une mise au placard en bonne et due forme qui ne plaît pas à certains joueurs expérimentés des Gunners.



À six mois de la fin de son bail, les Londoniens vont devoir prendre une décision. La première est de le réintégrer pour la fin de la saison et ainsi le voir partir libre l'été prochain, ce que souhaite le champion du monde 2014. La seconde est d'essayer de s'en débarrasser dès cet hiver et d'au moins économiser une partie de son astronomique salaire (387 000 euros par semaines).



Il retrouverait Cristiano Ronaldo

Pour cela, les pensionnaires de l'Emirates Stadium tentent le tout pour le tout. Selon Tuttosport, il a été proposé pour les six derniers mois de son contrat à la Juventus Turin. Les Anglais seraient même disposés à prendre une part non négligeable de son salaire et ainsi éjecter les problèmes que cause sa situation actuelle. L'Allemand retrouverait alors un joueur qu'il apprécie énormément : Cristiano Ronaldo.



« J'ai vraiment aimé jouer avec lui parce qu'il m'a rendu meilleur sur le terrain et c'est aussi un gars formidable. Je lui ai donné beaucoup de passes et il n'a pas besoin de moi pour lui rappeler ça ! C'était facile de jouer avec lui parce que vous n'aviez pas besoin de créer beaucoup d'occasions. Même si je lui donnais juste deux passes, il marquerait deux buts et c'est pourquoi il est l'un des plus grands footballeurs qui ait jamais vécu », avait-il expliqué en 2018. L'amour est réciproque puisque le Portugais avait critiqué le choix du Real Madrid de le vendre en 2013. Il n'y a plus qu'à...