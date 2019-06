Art Visuel: des photographes formés sur les questions de genre à Dakar

L’Ambassade d’Espagne (Cultura Dakar) au Sénégal, la Fédération Africaine sur l’Art Photographique (FAAP) et l’AECID via le programme ACERCA, pour renforcer le secteur culturel et la contribution au développement, s’associent autour d’un projet académique (en technique et en théorie) qui a débuté le 17 juin 2019 à Dakar et prend fin le 28 juin.

Une remise d’attestations prévue le vendredi prochain à l’Aula Cervantès, verra la présence des plusieurs autorités. Des concepts artistiques sortirons de la session de formation. Suivra le mois prochain une grande exposition photo au Musée de la Femmes dans la capitale sénégalaise, afin de mieux accompagner les photographes dans leurs démarches artistiques.



Initié par le photographe sénégalais Mamadou Gomis, président et fondateur de la FAAP, le thème de la session de formation et d’exposition photo, est porté sur les questions liées au genre - «Egalité, Equité et Droits des Femmes», a vu la participation d’une quinzaine de photographes sélectionnés, la plupart des femmes venues d’Afrique et d’Europe.

Un programme culturel et de développement dont les participant.e.s dénommé.e.s «Parlementaires» sont guidés sur sa profession, afin de «mieux comprendre le message à véhiculer à travers la photographie, concernant les droits des Femmes» lit-on dans un communiqué. Cela leurs permettent «de maitriser le choix de photographies impeccables et instructives, destiné au public» pour mieux sensibiliser sur les questions liées au genre : «Egalité, Equité, Droits des Femmes.»



Une grande exposition collective intitulée «Le Parlement es Femmes Afrique » est prévue en mi-juillet au Musée de la Femme à Dakar pour renforcer les valeurs traditionnelles fortes de l’Afrique, et un vibrant hommage rendu aux Femmes photographes qui sont minoritaires de ce secteur visuel.