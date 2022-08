Artisanat national : Macky Sall insiste sur l’urgence de moderniser et transformer les chambres des métiers

Le Président de la République Macky Sall a abordé la question de la modernisation de l’Artisanat national, lors du Conseil des ministres de ce mercredi. Il a indiqué au gouvernement, la nécessité de bâtir un système d’entreprenariat intégré du secteur, en assurant la formation professionnelle et l’apprentissage adaptés, l’installation et l’équipement adéquats, la formalisation et le financement des artisans via, en particulier, les mécanismes du 3FPT, de la DERFJ, du FONGIP, de l’APDA et de l’ADEPME, dans le communiqué.



De même, le Chef de l’Etat insiste "sur l’urgence : de moderniser et transformer les chambres des métiers ; de consolider la vocation d’excellence du Centre de Formation artisanale (CFA) de Dakar de finaliser un programme national de réalisation de centres artisanaux modernes dans chaque capitale départementale ; de relancer le projet du Mobilier national et de renforcer la place des artisans dans l’exécution de la commande publique".



Sur la même lancée, il demande "au Gouvernement de veiller à la finalisation des études relatives à la création fonctionnelle d’un Comptoir national de commercialisation de l’Or en concertation avec les bijoutiers".



Enfin, Macky Sall invite "le Ministre de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur informel à accélérer le processus d’adoption, avant fin septembre 2022, de la Stratégie nationale de Développement de l’Artisanat (SNDA)".