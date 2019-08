Ashley Cole annonce sa retraite à 38 ans

Ashley Cole (38 ans) raccroche. L'ancien joueur d'Arsenal et Chelsea a fait l'annonce ce dimanche sur Skysports, six mois après être revenu en Angleterre pour porter le maillot de Derby County en Championship.

Cole aura disputé 387 matchs en Premier League (pour trois titres de champion) 109 matchs de Ligue des Champions et porté le maillot de la sélection anglaise à 107 reprises.







En 2014, il avait quitté l'Angleterre pour la Serie A et l'AS Rome, où il vivra une expérience mitigée avant d'opter pour la Major League Soccer et le LA Galaxy.

Il était revenu en cours de saison dernière pour aider son ancien équipier Frank Lampard à Derby County, signant un bail court qui avait pris fin cet été.