Ass Babacar Gueye: «Il faut que Macky Sall arrête cette farce »

«C'est de la farce. Essayer de mettre le pays dans une farce nationale c'est terrible », a déclaré le plénipotentiaire de la coalition «Idy 2019». Et de poursuivre : «demander à Idrissa Seck 8 parrains c'est essayer de mettre de l'ombre dans de la lumière. »



A l'en croire cet exercice auquel les avait le Conseil Constitutionnel ne constitue en réalité un tracas de plus à l'endroit des adversaires de Macky Sall à la Présidentielle. Car, tonne-t-il, la validation de la candidature de leur leader n'est en rien une information. Convaincu que c'est le candidat Macky Sall qui est derrière cette opération, le chargé des élections au niveau du Rewmi lui lance un message :«Il faut que Macky Sall arrête cette farce, qu'il laisse les gens passer.»

Sur sa lancée, il soutient que «Si le président Idrissa Seck était placé premier au niveau du dépôt, aujourd'hui il serait éliminé parce que simplement on n'aurait pas de doublons parce qu'ils seraient comptés au niveau de Benno bokk yaakar (Bby)...»