Assa Traoré recevra un prix aux BET Awards américains

La soeur d'Adama Traoré sera récompensée ce dimanche Unis par la chaîne Black Entertainment Television pour son engagement contre le racisme et les violences policières.





Ce week-end aura lieu la diffusion internationale des BET Awards, une cérémonie visant à récompenser les Afro-Américains et autres minorités dans divers domaines de divertissement. La Française Assa Traoré y recevra une distinction récompensant son militantisme contre le racisme.



La sœur d’Adama Traoré, jeune homme noir mort en juillet 2016 après son interpellation par les gendarmes à Beaumont-sur-Oise (Val-d’Oise), doit obtenir la BET International Global Good Award, créée par la chaîne BET (Black Entertainment Television),



Il s’agit d’une récompense consacrant des “personnalités publiques qui utilisent leur plateforme pour la responsabilité sociale et la bonté tout en démontrant un engagement pour le bien-être de la communauté noire mondiale”, comme le précise le magazine américain The Hollywood Reporter.



Assa Traoré rejoindra la liste d’anciens lauréats comme l’artiste Akon ou bien l’activiste britannique Chakabars.



“Une reconnaissance de quatre ans de lutte”

Assa Traoré n’a eu de cesse de lutter pour découvrir la vérité sur la mort de son frère Adama alors qu’il était en garde à vue. Tenant la police responsable, son mouvement “Justice pour Adama” est devenu un symbole de lutte contre les violences policières et le racisme en France.



Suite à cette nouvelle, Assa Traoré estime que ce prix “est une reconnaissance de quatre années de lutte” sur son compte Instagram.