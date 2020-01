Assassinat de Soleimani: Trump se défend d'être un va-t-en-guerre

Depuis son accession à la Maison Blanche, Donald Trump ne cesse de le répéter : son objectif est de ramener les troupes américaines déployées à l’étranger, de se désengager des conflits au Proche-Orient. Cette affirmation du président semble en contradiction avec sa politique, rapporte notre correspondante Anne Corpet.



La sortie de l’accord nucléaire, sa campagne de pression maximale sur l’Iran n’ont fait que renforcer les tensions avec Téhéran. Et l’assassinat du général Qassem Soleimani risque fort de susciter des représailles de la part de l’Iran et d’entraîner une escalade militaire. Un nouveau raid américain a été lancé vendredi soir contre les pro-Téhéran en Irak alors que se préparent la célébration en grande pompe des funérailles du général iranien Qassem Soleimani et de son principal lieutenant, Abou Mehdi al-Mouhandis, dans le pays. Washington n'a pas confirmé ce raid.



Les Américains en sont conscients : ils envoient 3 000 soldats supplémentaires au Koweït pour parer à toute éventualité. Ceux-ci s’ajoutent à un renfort de 750 hommes annoncé en début de semaine.



« Nous avons agi pour stopper la guerre », a assuré Donald Trump lors d’une intervention solennelle au lendemain du raid mené à Bagdad. Le président l’a répété dans la soirée devant ses admirateurs à Miami ce vendredi : il agit pour sauver des vies et son administration reste déterminée à établir la paix et la stabilité à travers le monde. Nous ne cherchons pas de changement de régime en Iran, a assuré le président américain.



Peu importe les faits : l’essentiel pour Donald Trump est de conserver la confiance de ses électeurs. Ils souhaitent certes un désengagement des Américains de la scène internationale, mais saluent la capacité du président à agir avec fermeté lorsque leurs intérêts sont menacés.



"Soleimani préparait une imminente et sinistre attaque contre des diplomates et du personnel américains, mais nous l’avons pris sur le fait et l’avons exécuté. Au cours des vingt dernières années, Soleimani a perpétré des actions terroristes pour déstabiliser le Moyen-Orient. Ce que les États-Unis ont fait hier aurait dû être fait il y a longtemps. Beaucoup de vies auraient été épargnées. Nous avons agi hier soir pour stopper une guerre, nous n’avons pas agi pour commencer une guerre. J’ai un profond respect pour le peuple iranien, nous ne cherchons pas un changement de régime. Mais les agressions du régime iranien dans la région, notamment l’utilisation de miliciens combattants pour déstabiliser ses voisins doit cesser et doit cesser maintenant. Les États-Unis ont de loin la meilleure armée du monde. Si des Américains sont menacés n’importe où, nous avons déjà identifié des cibles, et je suis prêt à prendre toute mesure nécessaire. Et cela s’adresse en particulier à l’Iran", a déclaré Donald Trump.