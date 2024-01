Assemblée générale des femmes magistrats à Saly : une centaine de candidats pour les préparer aux concours de la magistrature

L’Association des femmes magistrats du Sénégal (AFMS) a tenu son assemblée générale ordinaire le week-end à Saly-Portudal. Madame Marie Odile Thiakane Ndiaye, la présidente de l’AFMS, a indiqué que les femmes magistrats se sont engagées à inspirer la jeunesse sénégalaise en visitant des établissements scolaires des régions du Nord et du Sud du Sénégal.



Un effort pour rencontrer des jeunes filles. Ces professionnelles de la justice ont l'intention de servir de modèles et de partager leurs parcours dans leur domaine. La descente des femmes magistrats a été l’occasion d’organiser des séances de révisions dans le Saloum pour les étudiants, suite aux événements malheureux les ayant éloignés de l’université.



Ainsi, elles ont réuni une centaine de candidats pour les préparer aux concours de la magistrature, le barreau ou l’Ecole nationale d’administration (ENA). Des résultats encourageants ont été enregistrés avec 16 admissibles au début à l’oral parmi lesquels six (06) ont été déclaré admis définitivement à la magistrature, trois (03) garçons et trois (03) filles.