Assemblée générale ordinaire de la CAF : Auguistin Senghor élu membre du comité exécutif

Me Auguistin Senghor a été élu membre du Comité exécutif de la Caf ce vendredi 2 février, à Casablanca . Seul candidat au poste dans la zone ouest africaine, Me Senghor rejoint donc le gouvernement de l’instance dirigeante du football africain.

Une bonne nouvelle pour le monde sportif sénégalais. Président de la FSF depuis 2009, Me Augustin Senghor siège dans plusieurs commissions de la CAF.