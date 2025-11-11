Assemblée nationale : Abdourahmane Diouf dans le collimateur des députés de la majorité ce mercredi

La tension politique issue du tera-meeting de samedi dernier pourrait connaître un nouveau rebondissement cet après-midi à l'Assemblée nationale. Des députés de la majorité, remontés contre le ministre de l'Environnement Abdourahmane Diouf, promettent de lui réserver un accueil mouvementé lors de l'examen du budget de son département.

