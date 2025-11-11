Assemblée nationale : Abdourahmane Diouf dans le collimateur des députés de la majorité ce mercredi

L'Assemblée nationale s'apprête à vivre un moment politique tendu ce mercredi. Selon des informations de L'Observateur, des députés de la majorité préparent une offensive contre le ministre de l'Environnement, Dr Abdourahmane Diouf, lors de son passage en commission technique pour l'examen du budget 2026 de son ministère. Cette confrontation annoncée fait suite aux graves accusations portées par le Premier ministre Ousmane Sonko lors du tera-meeting de samedi dernier.
Dans les couloirs de l'hémicycle, des élus de la majorité affichent clairement leurs intentions. Plusieurs députés du groupe Pastef/Les Patriotes, dont certains membres du bureau de l'Assemblée, entendent profiter de l'examen budgétaire pour régler leurs comptes avec le ministre qu'ils accusent ouvertement d'être " contre le Premier ministre Ousmane Sonko ". La détermination des parlementaires laisse présager une séance particulièrement agitée.
Déjà, hier mardi après-midi, un autre ministre a subi des attaques violentes lors de l'examen de son budget en commission. Les griefs ? Son inaccessibilité présumée et son absence de réponse aux sollicitations des élus. La réplique du ministre, rappelant les bases des relations institutionnelles entre gouvernement et parlement, n'a fait qu'attiser la colère de ses détracteurs, révèle le journal.
