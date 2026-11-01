Restructuration de la DER-FJ : Abdoulaye Niane annonce le remplacement de plus de 50 agents et le déploiement de quatre pôles territoriaux

Quatre mois après sa prise de fonction à la tête de la DER-FJ, Abdoulaye Niane a détaillé la réorganisation interne de l'institution lors de son passage sur la radio RFM le dimanche 1er novembre 2026. Le délégué général a annoncé la mise en place d'une approche pragmatique matérialisée par la création de quatre pôles territoriaux chargés de superviser les 46 antennes départementales existantes.



Cette restructuration s'est accompagnée d'une révision des effectifs à la suite d'un audit du personnel en contrat de prestation de service. Interrogé par le journaliste Macoumba Bèye au sujet de ces changements, le responsable a confirmé le départ de « plus d'une cinquantaine de personnes ». Il a précisé que « ce qui ne répondait pas aux attentes de la DER, comme dans un bon contrat de prestation de service, ont dû être remplacés par d'autres » afin de renforcer la loyauté et l'expertise des équipes.



S'agissant des procédures de contrôle de la gestion passée, le dirigeant a indiqué la conduite d'audits sectoriels et ciblés sans souhaiter faire de déballages publics. Rappelant son statut de haut fonctionnaire formé à l'ENA, il a soutenu que « les organes de tutelle, de contrôle éventuellement passeront parce qu'ils passent dans tous les cas dans les institutions publiques et verront à peu près ce qu'il y a à voir », s'en remettant aux appréciations des corps d'État compétents.