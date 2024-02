Assemblée nationale : Ce qui est mentionné dans la proposition de loi soumise au vote

Les députés de l'Assemblée nationale se penchent ce lundi, sur l'examen de la proposition de loi constitutionnelle N°04/2024 portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution de la République du Sénégal.



Dans la proposition de loi émanant du groupe parlementaire démocratie, liberté et changement, il a été indiqué à la page 4, au 6e paragraphe : "En perspective du dialogue national lancé le chef de l'Etat, il a été également recommandé de supprimer le parrainage citoyen et de retenir que celui des élus pour éliminer les dysfonctionnement du processus électoral".



Le Pds d'ajouter que pour "éviter une instabilité institutionnelle et de troubles politiques graves de nature à affaiblir la République, il s'avère urgent de remédier aux manquements relevés, et ce, par une reprise complète du processus électoral et par un report de l'élection présidentielle du 25 février 2024 à six (06) mois"



Le rapport comprend 8 pages.