Assemblée nationale : Farba Ngom a refusé de prendre la citation de l'huissier (rapport de la Commission Ad hoc)

Jour décisif pour le député de Takku Wallu Mouhamadou Ngom plus connu sous le nom de Farba Ngom. Ce vendredi, l’Assemblée nationale est réunie en séance plénière pour statuer sur la levée de l’immunité parlementaire du député. Dans ce cadre, la Commission Ad hoc partagé son rapport.



Selon le document, un incident a perturbé la procédure de notification visant le député Mouhamadou Ngom. À en croire le rapport de l’Huissier de Justice, il s’est présenté au domicile de l’élu le 20 janvier 2025 à 12 heures 40 minutes, mais n’a pas pu accomplir sa mission.



« Le vigile trouvé devant la porte du domicile du requis m'a interdit d'accéder à l'intérieur de la maison pour rencontrer le Sieur Ngom, au motif que ce dernier n'était pas encore réveillé. Je lui ai alors proposé de réceptionner l’exploit au nom de M. Ngom, ce qu’il a catégoriquement refusé. Je me suis alors rendu à la Mairie de Ngor pour y déposer la copie conformément à la loi et informer le concerné par lettre recommandée avec accusé de réception, » a déclaré l’Huissier.



Pour rappel, la procédure de la levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom a été déclenchée à la suite d'une saisine du Procureur de la République financier, motivée par des rapports de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF). Ces documents font état de soupçons graves impliquant le député dans des infractions telles que le blanchiment de capitaux, l'escroquerie portant sur des deniers publics, et d'autres infractions économiques.



La mise en place de la Commission Ad hoc a été entérinée par une résolution adoptée le 17 janvier 2025, conformément aux articles 61 de la Constitution et 52 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La Commission, présidée par Abdoulaye Tall, a procédé à l’installation de son bureau, composé de onze membres, pour mener à bien cette mission.