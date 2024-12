Assemblée nationale : Pastef et Takku Wallu constituent leurs groupes parlementaires

La quinzième législature, installée ce lundi, compte deux groupes parlementaires : celui de Pastef Les Patriotes et celui de Takku Wallu. Chacun de ces groupes est dirigé respectivement par Ayib Daffé et Aissata Tall Sall.



Le groupe parlementaire de Pastef Les Patriotes, fort de ses 130 députés, a facilement constitué son groupe parlementaire. De son côté, Takku Wallu, avec ses 16 députés, a également pu former son groupe parlementaire.