Assemblée nationale : Thierno Alassane Sall donne les raisons de son absence

Thierno Alassane Sall, député sénégalais, n'a pas assisté à la rentrée de la 15e législature, ni à la session suivante. L'élu a expliqué cette absence par des problèmes de santé : « J'étais alité », a-t-il confié. Mais de quoi soufflerait-il exactement ? La maladie, bien que non tenue secrète, n'a pas été évoquée par le député. En "off", sachez que la pathologie commence par la lettre « D ».



Ce mardi, Thierno Alassane Sall a fait son retour à l'Assemblée nationale, notamment pour débattre du projet de loi de Finances rectificative. L'élu a toutefois exprimé des réserves sur le document, affirmant qu'il avait été présenté tardivement et que les chiffres méritaient un examen approfondi.