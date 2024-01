Assemblée nationale: Thierno Alhassane Sall annonce une plainte contre ses « agresseurs »

On se croirait dans un ring de boxe. L’Assemblée nationale est en ébullition ce mercredi. Les députés qui sont réunis en plénière pour l’ouverture d’une commission d’enquête parlementaire sur la candidature de Karim Wade s’affrontent.



Le député Thierno Alassane Sall qui a été victime d’une « agression » alors qu’il devait prendre la parole par Mame Diarra Fam et consort, a annoncé une plainte contre ses agresseurs.



Les députés qui ont une dent contre lui ont saboté sont discours en lui lançant des piques et des propos aigre-doux.