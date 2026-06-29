Assemblée nationale : le Débat d’orientation budgétaire au menu de la plénière de ce mardi 30 juin

Les députés sont convoqués en séance plénière ce mardi 30 juin 2026 à partir de 10 heures pour le Débat d’orientation budgétaire (DOB), en présence du ministre des Finances et du Budget, selon un communiqué de l’Assemblée nationale.



À l’issue des travaux, les parlementaires procéderont également à la clôture de la Session ordinaire unique 2025-2026, renseigne la même source.