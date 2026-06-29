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Assemblée nationale : le Débat d’orientation budgétaire au menu de la plénière de ce mardi 30 juin



Assemblée nationale : le Débat d’orientation budgétaire au menu de la plénière de ce mardi 30 juin
Les députés sont convoqués en séance plénière ce mardi 30 juin 2026 à partir de 10 heures pour le Débat d’orientation budgétaire (DOB), en présence du ministre des Finances et du Budget, selon un communiqué de l’Assemblée nationale.

 À l’issue des travaux, les parlementaires procéderont également à la clôture de la Session ordinaire unique 2025-2026, renseigne la même source. 
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Moussa Ndongo

Lundi 29 Juin 2026 - 21:03


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