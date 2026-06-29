Panne du scanner à l'hôpital de Kolda : Abdoulaye Cissé dénonce un « gouffre sanitaire »

La panne du scanner du Centre hospitalier régional de Kolda continue de susciter de vives réactions. Abdoulaye Cissé, acteur de la société civile koldoise et fondateur de l'association SOS Environnement, juge « inadmissible » que les malades de la région soient encore contraints d'être évacués vers Sédhiou pour réaliser des examens de scanner.



Selon lui, cette situation est d'autant plus incompréhensible que Kolda est la région la plus peuplée de la Casamance. « Kolda ne mérite pas une telle négligence », a-t-il dénoncé, estimant que cette défaillance du système de santé met en péril la prise en charge des patients.



Face à cette situation, Abdoulaye Cissé interpelle directement le Président de la République afin qu'il prenne des mesures urgentes pour sortir le Fouladou et ses environs de ce qu'il qualifie de « gouffre sanitaire ».



Pour le fondateur de SOS Environnement, si le principal centre hospitalier de référence de la région se trouve dans un tel état de détresse, « c'est toute la population koldoise qui est en danger », a-t-il martelé.



Dans son intervention, il n'a pas manqué de pointer du doigt les responsables politiques de la région. « Où sont les autorités politiques de Kolda ? », s'est-il interrogé, les appelant à davantage d'engagement sur les questions de santé publique.



Abdoulaye Cissé a enfin réitéré son plaidoyer en faveur de la construction d'un hôpital de niveau supérieur à Kolda. Une infrastructure qu'il estime indispensable pour répondre efficacement aux besoins sanitaires croissants des populations de la région et mettre fin aux évacuations médicales devenues récurrentes.