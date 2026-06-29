Révision de la Constitution : des universitaires invitent le Président Diomaye Faye à arbitrer par référendum

L’Assemblée nationale du Sénégal s’est réunie, ce lundi, 29 juin 2026, pour un vote portant adoption de la révision de la Constitution qui incarne l’acte fondateur de la République, le fondement de l’Etat de droit, le substrat du contrat social sénégalais et l’expression de la souveraineté du peuple. La Constitution, faudrait-il le rappeler, se situe au sommet de la hiérarchie de toutes les valeurs de la République et engage durablement sa forme et son organisation juridique, institutionnelle et politique. Sa révision majeure doit être inclusive, impartiale pour transcender les générations. Qui plus est, elle doit être portée par le peuple et non par une quelconque représentativité, même parlementaire. Oui, le Sénégal a besoin d'institutions fortes. Oui, notre Constitution peut être améliorée. Mais précisément parce qu'elle est le socle de notre République, elle ne doit pas être modifiée dans un climat où persistent de profondes interrogations sur l’approche, les motivations profondes, le contenu et les conséquences.





Hélas, le peuple sénégalais assiste, ces dernières semaines, à plus que de la forfaiture et du forcing, en raison d’une volonté manifeste de désacralisation des valeurs fondatrices de la République. Les parlementaires n’ont pas compétence à procéder à eux seuls à une révision majeure de la Constitution et à agir au nom de l’ensemble du peuple sur une question aussi déterminante. Les dispositifs juridiques reconnaissent certes le pouvoir du Parlement de réviser la Constitution, mais impérativement en concertation avec le Président de la République qui en détermine la voie, soit à travers un Référendum, soit à travers le Parlement. La démarche du Parlement pose à la fois des questions de fond et de forme et menace l’équilibre des pouvoirs entre les institutions exécutive, législative et judiciaire. L’initiative suscite de nombreuses interrogations quant à sa pertinence, sa faisabilité et sa légitimité. Elle a, entre autres, pour objectif de changer le régime politique du Sénégal, en imposant un régime parlementaire à l’insu du peuple. Elle veut réduire les pouvoirs du Président de la République à sa plus simple expression. Elle a également pour objectif de durcir le contrôle parlementaire, quitte à occasionner une crise institutionnelle.





D’ailleurs, comment le Parlement peut-il usurper le projet de révision constitutionnelle du Président de la République pour en faire une proposition de révision ? Comment une majorité parlementaire peut-elle décider, seule, sans concertation avec les forces vives de la nation qui ont toutes manifesté leur rejet du projet ? Comment le Président de la République élu peut-il partager son pouvoir avec le Premier Ministre à travers l’autorisation de procéder à des



nominations à des postes civils ? Quel intérêt le Parlement a-t-il à réduire sensiblement, voire affaiblir le Président de la République dans ses pouvoirs et ses compétences républicains ? Or, affaiblir ou renverser le Président de la République, même via le Parlement, n’est rien d'autre que poser un acte de coup d’État.



Cette proposition de révision majeure risque sans aucun doute d’influencer politiquement la Cour constitutionnelle et de paralyser le Président de la République dans ses fonctions républicaines. Elle autorise le Parlement à empiéter sur les pouvoirs de l’Exécutif et du Judiciaire.



La logique voudrait que lorsque les discussions tournent autour de la révision de la Constitution, l’approche soit à l’élargissement du débat au peuple qui doit être totalement inclusif. Les forces vives de la nation (opposition politique, société civile, religieux, universitaires, juristes, médias, etc.) devraient être associées à ce projet, à travers une concertation inclusive, saine et sérieuse. De surcroît, en de pareilles circonstances, il faut prendre le temps nécessaire et se mettre à l’écoute de toutes les composantes de la nation quand bien même le parlement en serait une représentation légitime. La voie royale serait même de faire confiance au Peuple qui seul peut décider de la forme juridique à donner à la République. Car la force d’une Constitution ne réside pas seulement dans son adoption, mais dans la légitimité que lui confère l’adhésion du plus grand nombre.



Fort de ce constat, nous invitons solennellement, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, à la défense de la Constitution et de l’Etat de droit en activant les leviers institutionnels à travers l’arbitrage direct du peuple. Notre position ne procède ni de l'immobilisme, ni d’un refus du changement. Elle repose sur une conviction forte : lorsqu'il s’agit de modifier le pacte fondamental de la Nation, le Contrat communautaire, la qualité du consensus compte autant que la régularité de la procédure. Le Sénégal n’a rien à perdre en prenant le temps de construire une Constitution qui fasse autorité, après avoir assuré les conditions de sa durabilité, non seulement parce qu’elle est adoptée conformément au droit, mais aussi parce qu’elle est reconnue comme l’expression d'une volonté nationale, largement partagée. Une démocratie mature ne se juge pas à la vitesse avec laquelle elle modifie sa Constitution. Elle repose fondamentalement sur les consensus forts que la Communauté s’accorde pour écrire sa propre histoire. Ce sont des obligations qui ne se délèguent pas. Par respect au principe sacro-saint de la légitimité populaire auquel n’importe quel subterfuge, fut-il parlementaire, ne saurait se substituer de



façon martiale et mercenaire. Nous, signataires de la présente pétition, attirons l’attention du Peuple et demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, d’être ferme contre tout ce qui menace la démocratie.



Signataires :



1. BA Amadou Oury, professeur titulaire, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ; 2. DIA Hamath, professeur assimilé, Université Assane SECK de Ziguinchor ; 3. DIAGNE Mbacké, Professeur titulaire, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ; 4. NDOYE Bado, Professeur titulaire de philosophie, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;



5. SALL Ousmane, Professeur titulaire, Université numérique Cheikh Hamidou KANE ;



6. NGOM Balla Diop, Professeur Titulaire, Vice Président de l'Académie Africaine des Sciences, FST, , Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;



7. SY Kalidou, Professeur associé, Université Gaston Berger de Saint-Louis ; 8. THIAM Khadim, Professeur assimilé, Université Gaston Berger de Saint-Louis ; 9. DIA Mouhamadou Mansour, professeur assimilé, Université numérique Cheikh Hamidou KANE ;



10. BADJI Patrice Samuel Aristide, Professeur Assimilé FSJP, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;



11. DIAO Ousmane, Professeur Assimilé, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ; 12. DIEYE Oumar, Professeur assimilé, Littérature française, Maître de conférences, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;



13. DIATTA Ansoumana, Professeur titulaire de Pneumologie, université Assane Seck de Ziguinchor ;



14. DIOUF Benjamin, Professeur Assimilé, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ; 15. DIOUF Ibrahima, Professeur assimilé, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ; 16. Lucienne Kodou NDIONE . Professeur Assimilé FSJP-UCAD ;



17. DIOUF Pierre Mbid Hamoudi, Professeur Assimilé, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;



18. FALL Mor enseignant- chercheur, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ; 19. FALL Papa Abdou, professeur assimilé, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;



20. BA Djibrirou Daouda, Géographe, Maître de Conférences Titulaire, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;



21. MBAYE Mame Alé, enseignant-chercheur, Université Iba Der THIAM de Thiès ; 22. BA Serigne Ababacar CISSE, Maître de conférences titulaire, Université numérique Cheikh Hamidou KANE ;



23. BALDE Aliou, département géographie, université Assane Seck de ziguinchor 24. CISSE Famara Ibrahima, ingénieur financier, philosophe Enseignant - chercheur en philosophie de l’économie, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ; 25. DEME Mamadou Hady, Maître de conférences titulaire, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;



26. DIA Amadou, enseignant chercheur à l'UAD de Bambey ;



27. DIAGNE Mouhamadou Rassoloulahi, président du Mouvement And Delo Ndiokeul (ADN) Sénégal ;



28. DIAGNE Sidy Nar, Maître de conférences titulaire, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;



29. DIAKHITE Mahamadou, Maître de Conférences titulaire, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;



30. DIALLO Amadou Hamath, Maître de Conférences assimilé, Université numérique Cheikh Hamidou KANE ;



31. DIALLO Coumba, Maître de Conférences titulaire, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;



32. DIALLO Mounirou, Maître de conférences Titulaire, FLSH- Université Cheikh Anta DIOP de Dakar. ;



33. DIAO Boubacar, Maître de Conférences Assimilé, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;



34. DIAW Ndeye Fatou Lecor, Enseignant chercheur FSJP, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;



35. DIOP Amayel, Maître de conférence assimilé, FSJP, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;



36. DIOP Alioune, Professeur d’Arabe ;



37. DIOP El Hadji Malick, Professeur d’Arabe ;



38. DIOP Pape, Maître de conférences assimilé, Université Sine Saloum ; 39. DIOUF Cheikh Tacko, Intendant G15 ;



40. El Hadji Gorgui DIOUF enseignant chercheur, Université Cheikh Anta Diop de



Dakar ;



41. DIOUF François Malick , Maître de conférences titulaire, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;



42. DIOUF Gane, Maître de conférences titulaire, FSJP, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;



43. DIOUF Jeanne Diouma, Maître de conférences, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;



44. FAYE Diome, maître de conférences titulaire, département d'anglais, FLSH, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;



45. FAYE Maurice Djibril, Maître de conférences titulaire, Université numérique Cheikh Hamidou KANE ;



46. FAYE Samba, Maître de conférences titulaire en Biochimie et Sciences des aliments THGR/SEJT/USSEIN ;



47. FAYE Stéphane, Maître de conférences titulaire, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;



48. GAYE Ahmadou, enseignant chercheur, Université Alioune DIOP de Bambey ; 49. GNING Abdou, Socio-anthropologue enseignant chercheur, vacataire, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;



50. GNING Jean Birane, Maître de conférences titulaire, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;



51. GUEYE Demba, maître de conférences, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ; 52. GUISSÉ Bara, Ingénieur en Génie Mécanique, option Executive MBA ; 53. LO Ndiaga, enseignant ;



54. Fatimata Kane Enseignante-chercheur, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ; 55. KAMA Antoine Blaise, Maître de conférences titulaire, Université Alioune Diop de Bambey ;



56. KANTE Malao kanté, Maître de conférences assimilé, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;



57. MBENGUE Pierre Edmond, Maître de conférences assimilé, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;



58. MBODJI Abdoul Aziz, Maître de conférences assimilé, Université Alioune Diop de Bambey ;



59. MBODJI Ndéné, maître de conférences titulaire, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;



60. Mboup Oumar, Lycée d’excellence Diourbel ;



61. NDIAYE Coumba Ndoffène, SUPTEC BATIS ;



62. NDOYE Papa Mbacké, Architecte DPLGF ;



63. NDOUR Amary, Maître de conférences assimilé, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;



64. NGOM Daouda, Maître de conférences titulaire, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;



65. NGOM Ibrahima Niar, Enseignant-chercheur, FASTEF, UCAD 66. SAMB Cheikh Tidiane, Professeur d'arabe au Lycée Ababacar Sy de Tivaouane ; 67. SALL Khalifa, Professeur Français ;



68. SARR Bougar, Maître de conférences assimilé, Université Alioune Diop de Bambey ;



69. SECK Serigne Massamba, Maître de conférences titulaire, Université Alioune DIOP de Bambey.



70. SÉNE Daouda, Maître de conférences assimilé, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;



71. SYLL Cheikh ahmed tidiane, juriste conseil, FSJP, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;



72. TACKO Cheikh, juriste, intendant ;



73. THIAM Mareme DIA, Maître de conférences assimilé, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;



74. THIANDOUM Mariama, Maître de conférences assimilé, Université Gaston BERGER de Saint-Louis ;



75. TINE Guerane, enseignant chercheur, Université Rose Dieng France Sénégal (URDFS)



76. Mouhamadou Lamine, Maître de conférences titulaire en géographie, Fastef/ Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;

