Assemblée nationale : le choix de la présidence retarde l'installation de la 15e législature, El Malick Ndiaye n'a pas démissionné

L’installation des députés de la 15e législature, prévue ce lundi 2 décembre à l’Assemblée nationale, n’a toujours pas débuté. Bien que la séance ait été convoquée à 10 heures, plus de quatre heures se sont écoulées sans que les travaux ne commencent.



PressAfrik a appris qu' un blocage persiste concernant le « consensus » autour de la présidence de l’hémicycle, retardant ainsi le démarrage de la session.



À ce stade, aucun député n’a encore pris la parole pour apporter des précisions officielles sur la situation.



Par ailleurs, le ministre El Malick Ndiaye dont tous les regards sont tournés vers lui n’a toujours pas présenté sa lettre de démission, contrairement à Ousmane Sonko, qui a déjà effectué cette démarche.



Nous y reviendrons avec plus de détails...