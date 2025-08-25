Assemblée nationale : le député Alioune Ndao dénonce l’inefficacité de l’OFNAC et soutient sa réforme

Le député du groupe Pastef, Alioune Ndao, connu pour ses prises de position tranchées depuis le début de la 15ème législature, a réaffirmé sa volonté de voir le Sénégal se débarrasser de fléaux tels que la dilapidation des deniers publics et la corruption.



Lors de son intervention ce lundi, il n’a pas mâché ses mots concernant l’Office National de lutte contre la Corruption (OFNAC), qu’il juge inefficace depuis sa création en 2021.



« Depuis 2021, l’OFNAC n’a engagé aucune poursuite », a-t-il déploré, avant d’ajouter : « la corruption et l’enrichissement illicite sont devenus le quotidien de certains ».



Toutefois, il s’est déclaré favorable au vote de la nouvelle loi portant réforme de l’institution, saluant une initiative « venue à son heure ». Selon lui, ce texte constitue l’un des piliers du programme de gouvernance du président Bassirou Diomaye Faye, dit Jubal Jubanti.

