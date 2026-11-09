Assemblée nationale : le projet de budget 2027 du ministère de la Santé rejeté par la Commission des Finances

La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale, élargie à la Commission de la Santé, de la Population, des Affaires sociales et de la Solidarité nationale, a rejeté ce lundi 09 novembre le projet de budget 2027 du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministre de la Santé, Ibrahima Sy, a défendu un projet de budget de 246 665 796 462 FCFA, en hausse de 13,53% par rapport à la Loi de Finances Initiale 2026.



Cependant, selon un communiqué du parlement, les députés ont émis «des réserves sur les incohérences relevées dans les données chiffrées et la sincérité des prévisions budgétaires présentées». À l'issue des discussions, les commissaires ont voté à l’unanimité contre le projet de budget 2027 du MSHP, qui n'a donc pas été adopté par la commission.