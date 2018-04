Assemblée nationale: un "combat de boxe" entre députés évité de justesse

L’Assemblée nationale a failli être le théâtre d’une bataille rangée entre députés lundi. Et pour cause, l’examen du projet de loi portant sur le parrainage qui n’est pas très apprécié par les députés de l’opposition a poussé ces derniers à demander son retrait pur et simple. Ce que la majorité ne voulait pas entendre parler, conduisant les uns et les autres à se radicaliser et à échanger des propos aigres-doux qui ont failli conduire à un combat de boxe.