Assises nationales des médias : les maux qui gangrènent le secteur au cœur des débats

L’Associations de presse du Sénégal (CAP) a tenu jeudi une assemblée générale d'information sur les Assises nationales des médias pour discuter des problèmes qui assaillent le secteur. 6 points far ont été retenus, à savoir le point Institutionnel Juridique, Réglementaire Régulation, Autorégulation, le point sur le Statut - Conditions et qualité de travail, le Contenus, supports, enjeux et outils, numériques et convergence entre autres.



« C’était une assemblée générale d’information des professionnelles des médias dans leur diversité. Nous avons convié tout ce beau monde pour les informer sur où nous en sommes dans le processus d’organisation des assises nationales des médias. Vous savez depuis le début janvier 2021, le Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (SYMPICS) avait lancé ces assises, mais il y avait quelques organisations qui n’avaient pas pris part à ce lancement et nous avons réussi à faire en sorte que toutes les organisations viennent participer. C’est pour cela que nous avons relancé ces assises-là, sous la supervision de la CAP qui composait de 8 grandes associations des médias. Depuis pratiquement 5 mois que nous sommes à pied d’œuvre. Pour faire en sorte que ces assises-là, soient les plus inclusives possible. Nous avons également convoqué cette assemblée générale d’information pour impliquer les professionnels des médias et en suite pour le public qui aura son mot à dire », a déclaré Mamadou Thior, Président du Conseil pour l'Observation des Règles d'Éthique et de Déontologie dans les médias au Sénégal.



Poursuivant ses propos, M. Thior, membre de la CAP ajoute : « Nous allons faire en sorte que bout de trois mois de processus d’organisation que nous puissions sortir avec des conclusions qui vont faire en sort que nous ayons une presse plus professionnelle, respecté, qui va dans le sens d’une cohésion nationale. On organise ces assises nationales des médias pour discuter de tous les problèmes qui assaille le secteur. Nous avons listé 6 grandes commissions. Il y aura une commission qui va parler de tout ce qui est lié à la réglementation, à l’institutionnel, le cas juridique, régulation, et autorégulation. Il y a le statut - conditions et qualité de travail, Contenus, supports, enjeux et outils numériques et convergence, Moyens économiques, financement et budgets, Formation et renforcement des capacités, Sécurité et protection des professionnels des médias. C’est tout cela que nous voulons discuter pour faire en sorte que toutes nos préoccupations soient prises en compte ».