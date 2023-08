Assistance des migrants vulnérables à un retour : un Bureau d’accueil d’orientation et de suivi installé à l’AIBD

La Direction générale d’appui aux sénégalais de l’extérieur (DGASE) a installé jeudi, Un Bureau d’accueil, d’orientation et de suivi (BAOS) à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), au niveau du hangar des pèlerins. Ce, pour assister les migrants vulnérables à un retour digne au Sénégal.



« Depuis que le projet gouvernance, migration et développement (GMD) a vu le jour, d’importantes actions ont notamment été posées par la Dgase dans la logique de la territorialisation de la politique migratoire. Parmi celles-là, le déploiement des Baos sur l’étendue du territoire, du recrutement des points focaux pour un meilleur suivi des activités dans les départements autres que ceux où sont implantés les bureaux d’accueil, d’orientation et de suivi (BAOS) et au niveau de Aibd », a expliqué Amadou François Gaye, directeur général.



M. Gaye a fait savoir que le Baos de l’Aibd a pour, entre autres missions, d’assister les migrants vulnérables à un retour digne, organisé et sécurisé au Sénégal avec tout le dispositif gouvernemental et des partenaires, de collecter les informations sur les sénégalais de l’extérieur de retour périodique ou définitif pour une orientation vers les dispositifs nationaux dans le cadre de leurs investissements (projets productifs, habitat…). Mais aussi, d’assister les migrants vulnérables accueillis sur le plan sanitaire, psychosocial et social en tenant compte des possibilités et des urgences.



La rencontre a servi de cadre pour présenter la plateforme en ligne, l’E-Baos, présentant l’information à l’échelle nationale. Selon Ndèye Yacine Faye, chargée de communication du projet Gouvernance Migration et développement (GMD), l’objectif est de « permettre au gouvernement de disposer d’une base de données, de statistiques fiables et exhaustives sur les différents déplacements de migrants, à travers la mise en place d’un système harmonisé de collecte des données impliquant tous les intervenants dans la question migratoire, notamment, Sénégal Numérique SA (ex ADIE), l’Agence Nationale des Statistiques (ANSD), le Comité Interministériel de Lutte contre l’Emigration Clandestine (CILEC) ».



La plateforme renseigne aussi sur les potentialités socio-économiques de la région comme destination attractive pour l’investissement et la réinsertion des migrants de retour et potentiels migrants. Ainsi, l’e-BAOS permet aux migrants de la diaspora et migrants de retour de disposer de « toutes les informations en termes services offerts par la Dgase », a soutenu Ndeye Yacine Faye.