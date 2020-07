Association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste: un ancien financier de Coris Bank Sénégal, placé sous mandat de dépôt vendredi dernier

Selon les informations de Libération, le financier Cheikh Dieng a été inculpé et placé sous mandat de dépôt vendredi dernier pour "association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et apologie du terrorisme. Mais comment cet ancien de Coris Bank Sénégal en est-il arrivé là ?



Des sources autorisées renseignent à nos confrères que Cheikh Dieng qui a quitté la Coris Bank après un départ rémunéré à hauteur de 15 millions FCFA, a tenté de se rendre clandestinement à Bamako, malgré la fermeture des frontières. Il sera intercepté au village de Diboli par la police malienne.



Brièvement interrogé par les policiers, il déclare qu'il voulait rallier Bamako dans le but de prospecter le marché pour son projet de poissonnerie, d'acheter des moutons destinés à la tabaski, et si possible rendre visite l'imam Dicko, figure emblématique de la contestation de régime de IBK.



Il a été remis à la Direction de la surveillance territoriale, puis transféré à la Division des investigations criminelles. En fouillant sa page facebook la Dic est tombée sur un message dans lequel Cheikh Dieng annonçait la mise en place d'un " lobby des musulmans ", entre autres. Il jure que dans ce SMS, il voulait juste appeler à des prières dans son quartier face à la propagation du coronavirus.



Son père et une de ses épouses interrogés, ont affirmé qu'il avait des troubles psychiques depuis son départ de Coris Bank. Un rapport médical d'hospitalisation, versé au dossier, l'atteste formellement. Malgré ces arguments, la parquet a ouvert une information pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et apologie du terrorisme.