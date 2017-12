Association de malfaiteurs et extorsion de fonds : Cheikh Gadiaga et Moïse Rampino envoyés à Rebeuss

Cheikh Mbacké Gadiaga et son supposé complice Moïse Rampino ont passé la nuit à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss. Ils ont été placés sous mandat de dépôt par le Doyen des juges du 1er Cabinet Samba Sall.



Poursuivis pour association de malfaiteurs, extorsion de fonds, tentative d’extorsion de fonds, d’usurpation de fonction et diffamation, Cheikh Mbacké Gadiaga et Moïse Rampino, risquent gros. Ils ont été envoyés à Rebeuss après leur face-à-face avec le substitut du procureur de la République.



Pour rappel, les «insulteurs du net » ont été arrêtés sur demande du procureur de la République, suite à des plaintes de ses victimes.



Cité dans cette affaire comme «complice », le promoteur de lutte, Gaston Mbengue, sera prochainement entendu sur convocation par le juge du premier cabinet, informe « l’Observateur ».