Association de malfaiteurs, évasion: deux ans de prison ferme requis contre "Boy Djiné"

Le dossier relatif à l’évasion spectaculaire de Baye Modou Fall alias Boy Djiné du quartier de haute sécurité du Camp pénal de Liberté 6, a été débattu hier mercredi, devant le tribunal correctionnel de Dakar. Le célèbre fugitif, qui est tombé à Missirah après quatre (4) jours de cavale, a partagé la barre avec ses cinq présumés compères en l’occurrence Dame Sy, Cheikh Ndiaye, Idrissa Diop, Amath Ndong et Djibril Ciss. Niant les faits d’association de malfaiteurs, Boy Djiné est revenu sur les circonstances de son évasion dans la nuit du 30 mai dernière.



Selon lui, il est sorti de sa cellule à 1 heure du matin en passant par la fenêtre d’aération. « C’est un détenu qui ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales qui avait scié l’une des grilles. J’ai profité de cette faille pour continuer mon combat dehors, car j’observais une grève de la faim pour exiger mon jugement. J’étais en isolement avec un détenu du nom de Demba Sow. Celui-ci dormait lorsque je m’évadais. La porte centrale de la prison n’était pas aussi fermée. Je n’ai rien donné aux gardes. Mais ils ont failli à leur mission parce qu’ils devaient me voir au moment où je traversais le couloir », a-t-il révélé.



Poursuivant, il a affirmé qu’après son évasion, il a contacté son ami Cheikh Ndiaye avec le téléphone que les gardes pénitentiaires avaient oublié dans sa chambre lors d’une fouille. Ce que Cheikh Ndiaye a confirmé, après avoir contesté les chefs « d’association de malfaiteurs, d’entrave à l’action de la justice et de complicité ». Le commerçant a déclaré qu’il ignorait que son copain s’était évadé. De son côté, Dame Sy a expliqué avoir reçu Baye Modou Fall et Cheikh Ndiaye à l’hôtel Radisson. « J’ai offert à Baye Modou Fall 250.000 francs pour me débarrasser de lui, mais il a refusé de partir. Là, j’ai déboursé 450.000 francs pour lui trouver un appartement. Au troisième jour, je voulais retourner en Côte d’Ivoire, car j’avais acheté un billet aller-retour. Mais Baye Modou m’avait demandé de lui prêter mon véhicule pour se rendre au Mali. Nous sommes partis ensemble avec le défunt Abdou Faye (Il se serait suicidé au commissariat Central après son arrestation) », a-t-il témoigné.



Les gardes pénitentiaires se lavent à grande eau

Visés pour association de malfaiteurs et complicité d’évasion, Idrissa Diop, Amath Ndong et Djibril Ciss ont soutenu qu’ils dormaient au moment où le fugitif coupait la grille de la fenêtre. « On a constaté sa disparition à 5 heures du matin au moment de la ronde. C’est Demba Sow qui m’a avisé », a dénoncé Djibril Ciss. Le garde pénitentiaire a renseigné aussi que Boy Djiné a escaladé le mur à l’aide d’une corde attachée de l’extérieur à un véhicule. « On ne lui fait aucune concession. La porte centrale de la maison d’arrêt était bien fermée », a-t-il assuré. S’agissant du portable, Djibril Ciss a renseigné que Baye Modou Fall le détenait bien avant les faits. « On l’a surpris en train de parler au téléphone lors d’une fouille. C’était la dixième fois qu’on le surprenait avec des portables », a-t-il souligné.



Dans son réquisitoire, le maître des poursuites a requis deux ans ferme contre Baye Modou Fall, rapporte « Rewmi Quotidien ». Il a ainsi sollicité la disqualification des faits de négligence à l’encontre de Djibril Ciss, Idrissa Diop et Amath Ndong, avant de requérir six mois avec sursis. Le président du tribunal a fixé son délibéré au 23 février prochain.