Assomption : les rassemblements et les baignades dans les plages interdits à Saint-Louis

​Par décret, le Préfet de Saint-Louis a interdit les rassemblements et baignades dans les plages dites Hydrobases et Sal Sal durant les journées du 14, 15 et 16 aout, dans le cadre la lutte contre la covid-19. Et compte tenu de l’affluence durant la journée du 15 aout en raison de la fête d’Assomption.

Salif SAKHANOKHO

