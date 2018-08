Atépa officialise sa candidature : «Je veux consacrer le restant de ma vie à mon pays»

D’aucuns considéraient que c’était un secret de polichinelle, et c’est désormais officiel. En effet, Pierre Goudiaby Atépa a déclaré depuis ce vendredi, son ambition de briguer la Présidence de la République le 24 février prochain.



Dévoilant quelques-unes de ses motivations, l’architecte révèle : «Le Sénégal, notre pays, est déchiré par des querelles crypto-personnelles. La politique de nos pères est remplacée par la politique de Gie. Les valeurs s’envolent et les mentalités avec. Un jour, un ami m’a envoyé la liste des villes les plus sales au monde, Dakar est avant dernière. Nous sommes tous responsables. Il n'y a que de la saleté dans les trottoirs».



Avec son slogan «Sénégal Rek », Atépa s’engage à ne faire qu’un seul mandat s’il venait à être élu : «Je renoncerai à mon salaire de président. Je n’ai pas besoin de l’argent du pétrole. Je ne prendrai pas un centime. Je ferai un mandat unique et jamais plus que ça. Je n’ai pas trouvé parmi les candidats quelqu’un qui a l’expérience internationale pour diriger ce pays. C’est pourquoi je me suis présenté. Je ne sais pas combien de jours me restent pour vivre. C’est pourquoi je veux consacrer le restant de ma vie à mon pays».