Athlétisme : Bara Thiam, vice-président de la FSA, tire un bilan satisfaisant du meeting de Kaolack

Bara Thiam, vice-président de la Fédération sénégalaise d’athlétisme (FSA), a dressé un bilan positif du meeting de Kaolack. Il s’est félicité de la qualité de l’accueil, de l’hébergement ainsi que de la forte mobilisation autour de l’événement. Sur le plan technique, M. Thiam a souligné que les attentes ont été largement comblées.



Bara Thiam, vice-président de la Fédération sénégalaise d’athlétisme (FSA) a tiré un bilan satisfaisant du meeting de Kaolack. Il a salué l’accueil, l’hébergement et la mobilisation. M. Thiam a évoqué le plan technique qui selon lui, était au rendez-vous.



« Si nous devrions tirer le bilan de ce meeting d'athlétisme, de facto, nous allons adresser une note positive aux organisateurs de cet événement. Autant L’accueil et l'hébergement ont été assuré, autant la mobilisation était exceptionnelle. La population de Kaolack a répondu à l'appel et nous avons enregistré une forte représentation des anciens athlètes de la ville qui ont été les pionniers de l'athlétisme kaolakois vers les années 70. Je veux nommer le doyen Mamadou Sarr 400m et le doyen Cheikh Tourado sprinter hors pair qui a participé aux JO de 1976 à Montréal au Canada », a déclaré Bara Thiam, vice-président de la Fédération sénégalaise d’athlétisme.



« C'est l'occasion de leur rendre encore une fois un nième et vibrant hommage pour tout ce qu'ils ont fait pour l'athlétisme sénégalais », a-t-il ajouté.



« La Technique aussi était au rendez-vous d'abord par un plateau technique très relevé qui a vu la participation des athlètes du CDAA dirigé par Amadou Dia Ba, mais aussi de plus 10 nationalités différentes. Plus de 200 athlètes aussi ont participé aux différentes épreuves de la journée », a salué M. Thiam.



D’après lui, les officiels techniques aussi se sont bien illustrés en assurant des résultats fiables et des records personnels ont été battus.

« Le clou de la technique est que le timing prévu par le programme horaire a été respecté à la minute pré, ce qui témoigne du professionnalisme de nos techniciens qui n'est plus à démontrer », a assuré le vice-président de la Fédération d’Athlétisme.



Poursuivant, il souligne que « l'impact positif réside aussi dans la politique de décentralisation des grandes compétitions dans les régions qui va nécessairement impacter sur le plan de la visibilité, mais aussi cela va donner une occasion en or aux athlètes locaux de se frotter aux meilleurs engendrant ainsi une certaine émulation chez bon nombre de jeunes qui auront envie d'intégrer la discipline et ce qui déteindra forcément sur la massification qui est un pilier essentiel dans le devenir de l’athlétisme d'autant plus que la détection en vue des JOJ (Jeux olympiques de la Jeunesse) continue toujours ».



« Je ne saurais terminer sans pour autant remercier la ligue de Kaolack qui a accueilli cette manifestation, tous les Présidents de ligue qui ont rehaussé la compétition, les partenaires financiers et stratégiques, les forces de défense et de sécurité, les autorités locales, les athlètes, les techniciens et le public sans compter les médias qui ont couvert l'événement et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre rencontre tout aussi importante », a-t-il conclu.