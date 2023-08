Athlétisme - Mondiaux de Budapest : Louis François Mendy pour titiller les meilleurs

Les Championnats du monde d’athlétisme sont prévus du 19 au 27 août 2023 à Budapest, en Hongrie. Le Sénégal sera représenté par deux athlètes à ces joutes : Louis François Mendy au 110 m haies et Sangoné Kandji au triple saut.





Louis François est déjà qualifié pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Il a été médaillé d’or aux derniers Jeux de la Francophonie à Kinshasa (RD Congo) où il a battu deux fois le record du 110 m haies, lors du premier tour avec un temps de 13″46, puis en finale avec un chrono de 13″38, rapporte le quotidien sportif "Stades".





Selon Directeur technique national Papa Serigne Diène, Louis François Mendy sera très attendu aux Mondiaux de Budapest.





« Louis François est bien placé au niveau du ranking, donc on attend qu’il passe le premier tour et titiller les meilleurs. On espère qu’il aille au moins en demi-finales; voire en finale. On attend beaucoup de lui ».





Le patron de la direction technique de l’athlétisme sénégalais poursuit : «Pour Sangoné Kandji, elle est qualifiée sur la base de son titre de championne d’Afrique au triple saut lors des Championnats d’Afrique 2022 en Île Maurice, mais avec des résultats qui ne donnent pas beaucoup de choses au regard du niveau mondial. L’essentiel pour elle, c’est de faire sa meilleure performance de la saison pour ces Championnats du monde».