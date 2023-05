Athlétisme: l'Américaine Tori Bowie, vice-championne olympique du 100 m, est décédée à 32 ans

L'Américaine Tori Bowie, vice-championne olympique du 100 m en 2016 puis championne du monde en 2017, est décédée à 32 ans, ont annoncé mercredi 3 mai son agence de représentation sportive et World Athletics.



« Nous avons perdu une cliente, une amie chère, une fille et une soeur. Tori était une championne et un véritable rayon de soleil », écrit son agence Icon Sport Management sur ses réseaux sociaux sans apporter de précisions sur les circonstances du décès.



Bowie s'était forgée un gros palmarès de façon fulgurante, d'abord en remportant trois médailles olympiques en 2016 à Rio avec l'or du relais 4x100 m, l'argent du 100 m derrière la Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah, et le bronze du 200 m. Elle était ensuite devenue championne du monde de la ligne droite en 2017 à Londres, où elle avait aussi été titrée sur le relais 4x100 m.



Après un dernier coup d'éclat en 2019 aux Mondiaux de Doha (4e du saut en longueur), la sprinteuse du Mississippi (record personnel de 10 sec 78 sur 100 m) n'a jamais pu retrouver son meilleur niveau. Elle n'avait disputé qu'une seule compétition officielle en 2022, un 200 m en Floride, loin des joutes internationales.



« Mon cœur est brisé en pensant à la famille de Tori Bowie, une superbe rivale et une personne solaire. Ton énergie et ton sourire m'accompagneront pour toujours », écrit sur ses réseaux sociaux la légende jamaïcaine du sprint Shelly-Ann Fraser-Pryce, double championne olympique du 100 m.