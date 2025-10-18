Attaque à main armée à Sinthiou Malème : plus de 6 millions de FCFA emportés et deux blessés enregistrés

Une attaque à main armée s’est produite ce samedi en début de soirée à Sinthiou Malème, localité située à 26 kilomètres de Tambacounda, dans l’est du Sénégal. Des commerçants ont été dépouillés d’une somme estimée à 6 millions de FCFA, et deux blessés ont été enregistrés.



Selon les informations rapportées par le correspondant de la RFM, un groupe d’individus encagoulés et lourdement armés de fusils et de coupe-coupe a tendu une embuscade à des bergers et commerçants qui revenaient du marché hebdomadaire de Sinthiou Malème.



Les assaillants ont dérobé une importante somme d’argent estimé à plus de 6 millions de FCFA avant de prendre la fuite, laissant derrière eux plusieurs victimes, dont deux blessées.



Alertés, les éléments de la Brigade mixte de Tambacounda se sont immédiatement rendus sur les lieux pour effectuer les premiers constats. Une enquête a été ouverte afin d’identifier et d’arrêter les auteurs de cette attaque.